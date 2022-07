Nehammer und Tanner auf Zypern gelandet

Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) sind am Mittwoch von Israel kommend zu einem offiziellen Besuch auf Zypern gelandet.

Auf dem Programm standen Treffen mit Präsident Nikos Anastasiadis und Verteidigungsminister Charalambos Petrides sowie ein Besuch bei der UNFICYP-Friedenstruppe. Am Koshi UN-Memorial in Larnaka wird dreier österreichischer UNFICYP-Friedenssoldaten gedacht, die 1974 bei einem Luftangriff ums Leben kamen.

Zuvor hatte Nehammer am Vormittag in Jerusalem die österreichische Staatsbürgerschaft an insgesamt neun Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus überreicht. "Wir können die Gräueltaten der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft nicht wieder gut machen. Wir können Ihnen allen aber geben, was Ihnen gehört. Nämlich die österreichische Staatsbürgerschaft und damit auch Ihre Wurzeln und Ihre Familiengeschichte", sagte Nehammer. Österreich tue alles, was in seiner Kraft stehe, um jüdisches Leben und jüdische Kultur in Österreich zu schützen und zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der politischen Gespräche in Zypern steht neben den bilateralen Beziehungen vor allem der Kampf gegen illegale Migration, von der auch Zypern besonders stark betroffen ist. Weitere Themen sind Sicherheit und Stabilität der südlichen Nachbarschaft Europas, Energiefragen sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zypern hatte sich genauso wie auch Malta und Griechenland gegen ein Transportverbot von russischem Öl in Drittländer ausgesprochen. Die zypriotische Wirtschaft leidet bereits erheblich unter den Sanktionen gegen Russland, unter anderem wegen des Flugverbots für russische Flieger. Daneben gibt es starke Spannungen mit der Türkei wegen der Erdgasvorkommen im Mittelmeer.

Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Der Nordteil der Insel wird nur von der Türkei als Staat anerkannt. Zypern gehört seit 2004 zur Europäischen Union, ihr Regelwerk gilt allerdings nur im griechischen Südteil. Alle Verhandlungen zur Überwindung der Teilung sind bisher gescheitert.