74 Tage Urlaub für Parlament

Nur noch eine Parlamentssitzung, dann gehen unsere Abgeordneten in die Ferien.

Parlament. Eine irrsinnig lange Sommerpause beginnt für die Abgeordneten des österreichischen Nationalrats. Schon nächsten Freitag, den 8. Juli, absolvieren sie die letzte Plenarsitzung. Dann gibt es Ferien bis 21. September.

Volle zweieinhalb Monate Sommerruhe ab 8. Juli

Präsident. Ob die Pause so lange dauern muss, will ÖSTERREICH vom Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) wissen. Eine Antwort steht noch aus. Im Vorjahr rechtfertigte Sobotka die Auszeit: „Das sind ja keine Sommerferien, es handelt sich um die sitzungsfreie Zeit. Man ist in den Wahlkreisen unterwegs.“

Sogar 9 Tage mehr Urlaub als im vergangenen Jahr

Lange Pause. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, treffen sich die 183 Nationalräte (Gehalt 9.375 Euro brutto, 14 Mal im Jahr) erst am 21. September. Macht von nächstem Freitag an satte 74 Tage Urlaub. Wer hat das schon?

Besser als 2021. Im Vorjahr hatten die Parlamentarier nur 65 Tage Urlaub – wegen einer Sondersitzung. So eine ist heuer nicht geplant. Somit gibt es 9 Tage mehr Freizeit.

U-Ausschuss. Die einzigen Abgeordneten, die länger schuften, sitzen im Korruptions-U-Ausschuss. Sie setzen eine Woche drauf, sind am 15. Juli fertig.