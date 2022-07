SPÖ NÖ-Chef Schnabl gegen Sommerpause der Landespolitik

LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich, hat sich am Montag in einem Tweet gegen eine Sommerpause der Landespolitik ausgesprochen.

Auch die Teuerung mache keine Pause, betonte er. "Wir entlassen die ÖVP nicht aus der Verantwortung. Landtag und Landesregierung müssen im Sommer weiterarbeiten", hielt Schnabl fest. Die Bürger würden zu Recht Lösungen von der Politik erwarten und keine monatelange Pause.

Die SPÖ hat zum Thema auch eine Aktuelle Stunde in der Sitzung des Landtags am Donnerstag beantragt. "Die Krise macht keine Pause - keine Sommerpause für die Politik in Niederösterreich!", lautet der Titel.