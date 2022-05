Mitterlehner kommt doch nicht zum ÖVP-Parteitag

Der ehemalige ÖVP-Obmann und Vizekanzler wird im Gegensatz zu ersten Meldungen dem ÖVP-Parteitag am Samstag doch fernbleiben.

"Kein Kommentar, ich werde am Parteitag in Graz nicht teilnehmen". Mit diesen Worten in den "OÖN" beendete der ehemalige Vizekanzler Mitterlehner Spekulationen über sein Kommen am Samstag. Zum Parteitag sind alle ehemaligen Obmänner der Volkspartei eingeladen, auch sein Nachfolger Sebastian Kurz wird auf dem Parteitag zugegen sein.

Warum Mitterlehner nicht in Graz sein wird, dazu gab er keine Stellungnahme ab. Grund dürfte wohl das immer noch zerrüttete Verhältnis mit Alt-Kanzler Kurz sein. Der Konflikt Mitterlehner-Kurz wurde vor und nach dessen Abgang 2017 teils öffentlich ausgetragen. Die Einladung an MItterlehner sei am Montag eingelangt, kommen wird Mitterlehner aber auch mit Einladung nicht.