VdB auf Stimmenfang in den Ländern

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ist inoffiziell schon auf Wahlkampftour.

Österreich. Trotz dichtgepacktem Terminplan ließ es sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht nehmen, am Wochenende das Musikertreffen im steirischen St. Barbara zu besuchen.

Länder-Tour. Das wird von vielen politischen Beobachtern bereits als inoffizielle Wahlkampftour beurteilt. VdB will sich volksnah positionieren, sich somit für die ländliche Bevölkerung noch attraktiver machen. So auch beim Werkskapellen-Treffen, wo er sich unters Volk mischte.

Heimspiel. Schon am Donnerstag geht die inoffzielle „Länder-Tour“ mit einem Heimspiel weiter: In Tirol nimmt er mit Gattin Doris Schmidauer an der Eröffnung der Festspiele in Erl teil und hält eine Rede.