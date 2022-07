U-Ausschuss: Schramböck zu Studien und Umfragen geladen

Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause.

Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson. Die ÖVP sprach im Vorfeld abermals von Steuergeldverschwendung - auch zum Unmut des grünen Koalitionspartners.

Opposition und Grüne vermuten ja, dass in ÖVP-geführten Ministerien Umfragen mit Fragestellungen im Interesse der Partei oder von Altkanzler Sebastian Kurz in Auftrag gegeben wurden. Thematisieren werden die Abgeordneten unter anderem auch einen von der Meinungsforscherin und früheren Familienministerin Sophie Karmasin in den Jahren 2019 und 2020 für das Wirtschaftsministerium durchgeführten "Leitbildprozess". Dieser hat 125.920 Euro an Steuergeld gekostet, der Output war nach dem Dafürhalten der Opposition aber gering.

Für SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer spaltet sich Schramböcks Rolle in zwei Teile: Einerseits die Überforderung im Amt, ersichtlich etwa bei der gescheiterten Online-Plattform "Kaufhaus Österreich". Andererseits verantworte sie mit ihrem einstigen Ressort den größten Teil der "Umfragenkorruption" durch die ÖVP. Ähnlich sieht dies zwar Christian Ries von der FPÖ. "Die große Show" erwartet er sich aber nicht, sei Schramböck doch immer "eine graue Maus gewesen in der Liga der Bundesminister".

Nicht ganz uninteressant war Schramböcks Befragung aber selbst für die Grünen, gelte die Ex-Ministerin doch als "Erfindung von Sebastian Kurz". Eine grüne Zurechtweisung gab es für ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Dieser hatte zuvor die Befragungen im Ausschuss ein weiteres Mal als Steuergeldverschwendung und politisches Tribunal bezeichnet. Die "abwertenden Äußerungen" zeigten, welche "Gleichgültigkeit" in der ÖVP gegenüber dem Vertrauensverlust in der Bevölkerung herrsche, so Tomaselli.

Weitere Kritik Hangers betraf aber auch die Tatsache, dass sich der U-Ausschuss vor seiner Sommerpause mit rund 200 ergänzenden Beweisverlangen auseinandersetzen wird müssen. Die Geschäftsordnungssitzung im Anschluss an die Befragung dürfte daher ausufern. Für Hanger grenzt dies zudem an ein "Lahmlegen" von Ministerien.