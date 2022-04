Ungarn-Wahl - Putin gratuliert Orban

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban zum Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert.

Dabei habe sich Putin "zuversichtlich gezeigt, dass die künftige Entwicklung der bilateralen und partnerschaftlichen Beziehungen trotz der schwierigen internationalen Lage den Interessen der Völker Russlands und Ungarns entsprechen wird", erklärte der Kreml am Montag.

Seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine haben sich viele, insbesondere westliche Staaten von Russland abgewandt. Orban ist einer der wenigen Politiker in der EU und innerhalb der NATO, der enge und freundschaftliche Beziehungen zu Putin pflegte.

Zwar hat sich Orban auf EU-Ebene der politischen Unterstützung für die Ukraine angeschlossen. In Ungarn gab sich der Regierungschef aber betont neutral oder kritisierte die ukrainische Führung. Für die Ukraine bestimmte Waffenlieferungen ließ Budapest nicht passieren.

Aus den Parlamentswahlen in Ungarn am Sonntag ging Orbans Fidesz-Partei erneut als große Siegerin hervor. Der Abstand zu einem breiten Oppositionsbündnis fiel deutlich größer aus, als auf Basis von Umfragen erwartet worden war. Orban steht nun vor seiner vierten Amtszeit in Folge seit 2010.