Ukraine kündigt Reaktion auf russisches Manöver an

Die Ukraine bereitet nach Regierungsangaben eine Reaktion auf russische Marineübungen im Schwarzen Meer vor.

Das kündigt Außenminister Dmitro Kuleba in Kiew während eines Treffens mit seinem polnischen Kollegen Zbigniew Rau an. Dieser wiederum mahnt, alle Seiten müssten den politischen Willen zeigen, die Krise zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Polen hat derzeit den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Großbritannien erwägt die Entsendung weiterer Truppen zur Unterstützung seiner Verbündeten in Ost- und Südeuropa, sofern dies erforderlich sein sollte. Das sagt Verteidigungsminister Ben Wallace dem Radio-Sender LBC. Mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts sagt er, Fortschritte würden nur langsam gemacht.