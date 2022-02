Ukraine-Krise: Papst: "Krieg ist ein Wahnsinn"

Papst Franziskus hat am Ende der Generalaudienz denjenigen gedankt, die seinem Aufruf gefolgt sind und sich am 26. Jänner dem Gebet für den Frieden in der Ukraine angeschlossen haben.

"Wir flehen den Gott des Friedens weiterhin an, dass die Spannungen und Kriegsdrohungen durch einen ernsthaften Dialog überwunden werden und dass die Gespräche im Normandie-Format zu diesem Ziel beitragen. Und vergessen wir nicht: Krieg ist Wahnsinn", sagte der Heilige Vater. Angesichts zunehmender Spannungen hatte Papst Franziskus am 26. Jänner zum weltweiten Gebet für den Frieden in der Ukraine aufgerufen. Es solle "den Geist und die Herzen der Verantwortlichen bewegen, dem Dialog den Vorrang zu geben".