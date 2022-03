Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat einen NATO-Einsatz in der Ukraine nicht ausgeschlossen.

"Ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Situation angekommen sind, wo wir zu nichts niemals sagen sollten, weil wir nicht wissen, wie die Entwicklung weitergeht", sagte Esken am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair". "Aber nach derzeitigem Stand wäre das ein Beitrag zur Eskalation und da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein."

Mit der Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet seien bereits rote Linien der deutschen Außenpolitik überschritten worden, so Esken.