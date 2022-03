Russland wegen Biden-Äußerungen über Putin besorgt

USA hatten klargestellt: Keinen Machtwechsel gefordert

Russland hat die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, dass Präsident Wladimir Putin nicht im Amt bleiben könne, als Grund zur Sorge bezeichnet. Die Regierung in Moskau werde die Äußerungen Bidens weiter genau verfolgen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. Biden hatte bei einer Rede in Warschau am Samstag mit der Bemerkung für Verwunderung gesorgt, dass Putin nicht an der Macht bleiben könne.

Biden betonte inzwischen, dass er keinen Machtwechsel in Russland gefordert habe und auch nicht anstrebe. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonte am Sonntag, weder Biden noch die NATO strebten einen "regime change" an.