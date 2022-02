Putin verspricht China neue Gaslieferungen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat China mehr Gaslieferungen versprochen.

Russland sei bereit für ein neues Abkommen, das China künftig zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zusichern würde, sagte er am Freitag bei einem Besuch bei Chinas Präsident Xi Jinping in Peking. Es gebe neue Lösungen auch für den Ölsektor.

China hat für seine schnell wachsende Industrie großen Bedarf an Energieimporten. Für Russland stellen die Lieferungen aus ostsibirischen Gasquellen an asiatische Länder wiederum eine zweite Verkaufsschiene neben den Lieferungen an Europa dar. Putin war aus Anlass der Eröffnungsfeierlichkeiten der Olympischen Spiele nach Peking gereist.