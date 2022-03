Orban erhielt erneut Wahlunterstützung von Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat dem rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban erneut seine Unterstützung zugesichert.

In einem Brief lobte Trump Härte, Verstand und Heimatliebe Orbans. Angesichts all dessen, was zwischen Russland und der Ukraine geschieht, "benötigen die großartigen, wunderbaren ungarischen Menschen die starke Führung von Ministerpräsident Viktor Orban umso mehr".

Im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen am 3. April versicherte Trump dem ungarischen Premier seine volle Unterstützung, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Der Republikaner hatte Orban bereits im Jänner seine Unterstützung für die Wiederwahl zugesagt,