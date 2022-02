NATO-Militärmanöver in Polen begonnen

Inmitten wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat in Polen ein internationales NATO-Manöver begonnen.

An der Übung "Saber Strike 2022" (auf Deutsch etwa: Säbelhieb) seien 1.300 polnische Soldaten beteiligt, teilte die Armeeführung am Montag mit. "Schulungsveranstaltungen wie Saber Strike 22 werden lange im Voraus geplant und stehen in keinem Zusammenhang mit einer laufenden Operation", hieß es weiter.

Das Manöver konzentriere sich auf den nördlichen Teil des Landes, sagte eine Sprecherin der polnischen Streitkräfte der dpa. Polen grenzt im Südosten an die Ukraine. An dem Manöver sind auch Soldaten aus den USA und anderen NATO-Staaten beteiligt. Zu ihrer Zahl konnte die Armeesprecherin keine Angaben machen.