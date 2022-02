Lawrow trifft US-Außenminister Blinken am Donnerstag

Inmitten der eskalierenden Lage in der Ukraine wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken am Donnerstag persönlich zu einem Gespräch zusammenkommen.

Das Treffen sei in Genf geplant, teilte Lawrow am Rande einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise am Montag in Moskau mit. Die Sondersitzung des Sicherheitsrats fand unter der Leitung von Russlands Präsident Wladimir Putin statt.

Dann ist nach Angaben aus Paris ein Treffen des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian mit Lawrow geplant. Die beiden Minister hätten eine Zusammenkunft in der französischen Hauptstadt vereinbart, teilte das Außenministerium in Paris mit.

Bei dem Treffen sollten "vorbereitende Gespräche" für ein Ukraine-Gipfeltreffen geführt werden, hieß es. Der Kreml hatte zuvor ein von Washington und Paris in Aussicht gestelltes Gipfeltreffen als "verfrüht" bezeichnet und darauf verwiesen, dass die Gespräche auf Ebene der Außenminister fortgeführt würden.