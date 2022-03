Lawrow nennt Beziehungen zu China so gut wie nie zuvor

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht die Beziehungen Russlands zu China trotz der westlichen Bemühungen um eine Isolation seines Landes als deutlich gestärkt an.

Die Beziehungen Russlands zu China seien so gut wie nie zuvor, sagte Lawrow am Montag. Die Führung in Peking hat sich wiederholt gegen die Sanktionen ausgesprochen und darauf beharrt, den normalen Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten.

China hat sich auch geweigert, das russische Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen. Die Regierung in Peking befürchtet allerdings, dass chinesische Unternehmen mit den Sanktionen in Konflikt geraten könnten und hat wiederholt betont, das der Russland-Ukraine-Konflikt diplomatisch gelöst werden müsse.