Johnsons leistet sich bei NATO-PK geschichtlichen Fauxpas

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als historisch wenig sattelfest bewiesen.

Johnson begann seinen Redebeitrag am Donnerstag mit den Worten "Als die NATO vor mehr als 75 Jahren gegründet wurde....", obwohl das 1949 gegründete Militärbündnis erst 2024 diesen Geburtstag feiern kann.

Als besonders bemerkenswert wurde der Fauxpas wahrgenommen, weil Johnson 2019 in London das Gipfeltreffen zum 70-jährigen Bestehen des Bündnisses ausgerichtet hatte. Die NATO wurde am 4. April 1949 in Washington von den USA, Frankreich, Großbritannien und neun weiteren westlichen Staaten gegründet.