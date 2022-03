Griechischer Ministerpräsident Mitsotakis positiv getestet

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der 54-Jährige am Montag in einer Nachricht auf Instagram mit. "Ich werde mich in den nächsten Tagen isolieren und von zuhause arbeiten", schrieb Mitsotakis. Zugleich appellierte er an seine Landsleute, sich impfen zu lassen. "Das Virus ist noch da."

Der griechische Regierungschef hatte am Sonntag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul getroffen. Bei dem Treffen ging es darum,. die belastetem Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei zu verbessern.