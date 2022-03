Biden reist zu EU-Gipfel nach Brüssel

US-Präsident Joe Biden wird einem EU-Vertreter zufolge "aller Wahrscheinlichkeit nach" bei dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 24. März in Brüssel anwesend sein.

Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr am Montag von Insidern, dass Biden dem NATO-Treffen am Tag vorher ebenfalls in Brüssel beiwohnen dürfte.

Russland hat am Dienstag Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und zahlreichen anderen hochrangigen US-Regierungsvertretern und -Politikern die Einreise untersagt. Auf der vom Außenministerium in Moskau veröffentlichten Liste finden sich auch Verteidigungsminister Lloyd Austin und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton. Allerdings könnten Kontakte auf höchster Ebene zu den genannten Personen weiter aufgenommen werden, heißt es.

Kurz zuvor verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen mehrere russische Staatsbürger, denen es schwere Menschenrechtsverletzungen vorwarf. Die Strafmaßnahmen gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko wurden ausgeweitet.