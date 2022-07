Steinmeier: Müssen uns gegen Putin "zur Wehr setzen"

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den russischen Angriffskrieg ein mörderisches Verbrechen genannt.

Bei einem Mittagessen mit dem Diplomatischen Korps sagte Steinmeier am Dienstag in Nürnberg, die internationale Gemeinschaft müsse sich dieser imperialen Kriegstreiberei entgegenstellen. "Wir müssen uns zur Wehr setzen. Das schulden wir den vielen mutigen Menschen in der Ukraine, die Tag für Tag Widerstand leisten", sagte er laut Redemanuskript.

Der Bundespräsident hatte die Diplomaten, darunter auch Österreichs Botschafter und Ex-Außenminister Michael Linhart (ÖVP), zu einer Informations- und Begegnungsreise nach Nürnberg eingeladen. Linhart veröffentlichte in der Früh auf Twitter ein Foto, auf dem zu sehen war, wie eine Reihe von Diplomaten ein deutsches Regierungsflugzeug bestieg.

Der Ukraine-Krieg bringe entsetzliches Leid über Millionen Menschen, sagte Steinmeier. "Er ist ein mörderisches Verbrechen", für das allein der russische Präsident Wladimir Putin verantwortlich sei. Deutschland stehe fest und entschlossen an der Seite der Ukraine, betonte der deutsche Präsident.