Ukraine-Krise

Das EU-Parlament reiht die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) unter Ex-Politiker, die in der EU gezielt Einfluss für Russland nehmen und auch Desinformation verbreiten.

Vielfach ist von einer „schwarzen Liste“ des EU-Parlaments die Rede – zumindest ist es eine prominenten Erwähnung von Ex-FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl im Bericht des „EU-Sonderausschusses für Desinformation“. Das EU-Parlament nimmt (Ex-)PolitikerInnen ins Visier, die für Russland Desinformation verbreiten. Neben dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder oder dem französische Ex-Premier François Fillon steht auch Kneissl unter dem Punkt „Einmischung durch globale Akteure durch die Vereinnahmung von Eliten“.

Brisant wird es im Fall von Sanktionen

Folgen hat das keine – sollte die EU aber Sanktionen gegen Ex-Politiker in Russlands Sold verhängen sind Kneissl &Co wohl die erste Adresse.

Kneissl betreibt Desinformation

Desinformation betreibt Kneissl via dem Putin-Propaganda-Sender RT (Russia Today): So hatte sie Putin attestiert , in der Ukraine „die minimalste Form der Eskalation“ einzusetzen. Die Anerkennung der abgespaltenen ukrainischen Staatsgebiete durch Russland spielte Kneissl herunter und nannte sie "nichts neues". Im Bericht geht es aber um Kneissls Aufsichtsratsjob beim russischen Energie-Riesen Rosneft – wo Kneissl ein Jahresgehalt von 515.000 Euro im Jahr bezieht. Aufsichtsratsvorsitzener dort ist Gerhard Schröder.

Sie fühlt sich als Flüchtling

Kneissl selbst fühlt sich als „Flüchtling“. Sie bewohnt ein kleines Haus in Südfrankreich. Auf RTL beharrte sagte sie: „„Ich musste flüchten, ich bin nicht freiwillig weg“. Auf "Exxpress" behauptete Kneissl. man habe in Österreich zu ihrer Verhaftung aufgerufen - Beispiel dafür nannte sie keines.