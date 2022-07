Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen über Ringtausch an

Deutscher Bundeskanzler: Mehrere Ringtausche "unmittelbar" vor Auslieferung .

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine über den Umweg von Partnerländern an. "Wir haben mehrere Ringtausche vorbereitet", sagt Scholz am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. Diese stünden "unmittelbar" vor der Auslieferung.

Über einen Ringtausch stellen Partnerländer in Osteuropa und zuletzt auch Griechenland der Ukraine schwere Waffen aus Sowjetbeständen zur Verfügung. Deutschland füllt die Depots der Partner dann mit modernen Waffen wieder auf.