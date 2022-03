Ukraine-Krise

Wie in Deutschland Gerhard Schröder ist jetzt in Österreich Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel wegen seines Aufsichtsratsmandat bei einem russischen Öl-Riesen schwer in der Kritik.

Gut, im Gegensatz zu Schröders Engagement bei Rosneft ist der Schüssel-Auftraggeber Lukoil kein staatlicher Konzern. Trotzdem: Dass Wolfgang Schüssel (76) bei einem Konzern angeheuert hat, der durch seine Oligarchen-Eigentümer eine Nähe zu Russlands Wladimir Putin hat, sorgt für Riesenwirbel. Bis zu 100.000 Euro Jahresgehalt Die SPÖ hatte aus dem Lukoil-Geschäftsbericht herausgerechnet, dass der Ex-ÖVP-Politiker, der ohnehin eine satte Politikerpension erhält rund 100.000 Euro pro Jahr verdienen soll – und forderte umgehend Schüssels Rückzug aus dem Posten. Platter lobte Rücktritt von Russen-Job Doch auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter – er saß immerhin mit Schüssel in einer Regierung – ist die Sache nicht offensichtlich geheuer. Er wollte sich zu Schüssel konkret nicht äußern – lobt aber auf der anderen Seite, dass der Honorarkonsul für Russland in Tirol, der Vorstandsvorsitzende der Tiroler Sparkasse Hans Unterdorfer, aus Solidarität mit der Ukraine nach acht Jahren sein Amt zurückgelegt hat. Schüssel hatte vergangene Woche einen Rückzug von Lukoil mit dem Hinweis abgelehnt, dass es sich um kein staatliches Unternehmen handle. Am Mittwoch konnte Schüssels Sprecherin Heidi Glück nichts zu der Causa sagen. Schüssels aktueller Status bei Lukoil konnte ebenfalls nicht festgestellt werden: Die Seite war gestern down.