Der russische Präsident droht mit noch nie dagewesenen Konsequenzen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine "Militäroperation" im Donbass angekündigt. "Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht auf Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen".

Russland plant nach Angaben Putins nicht, ukrainisches Gebiet zu besetzen. Allerdings wolle man die Ukraine demilitarisieren und "denazifizieren". Russland werde nicht zulassen, dass in der Ukraine Atomwaffen auftauchten, sagte Putin. Mit seiner Anordnung eines Einsatzes in den abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk entsprach er einer schriftlichen Bitte der Chefs der sogenannten Volksrepubliken um Beistand gegen die ukrainische "Aggression", meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Putin droht dem Westen

Zeitgleich richtete Putin eine Drohung an den Westen. "An alle, die eine Einmischung von außen in Betracht ziehen: Wenn Sie dies tun, werden Sie mit Konsequenzen konfrontiert, die größer sind als alle, denen Sie in der Geschichte ausgesetzt waren.“