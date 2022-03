Österreichs Luftraum nur für Russland gesperrt

Österreichs Luftraum ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Gefolge des Ukraine-Kriegs bisher nur für russische Flugzeuge gesperrt worden.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Michael Bauer, dementierte am Montag auf APA-Anfrage deutsche Presseberichte, wonach Österreich seinen Luftraum auch für die NATO habe sperren lassen. Dies sei eine "Zeitungsente", so Bauer.

Das deutsche Online-Portal businessinsider.de hatte ohne Angaben von Quellen am Montag berichtet, dass Österreich nicht nur für Russland den Luftraum gesperrt haben, sondern auch für die NATO. In der Folge müssten Flüge über Italien umgeleitet werden, was ein deutlicher Umweg wäre.

Österreich habe seinen Luftraum nur für russische Maschinen gesperrt. "Alle anderen können österreichischen Luftraum überfliegen", sagte Bauer. Eine gesonderte Anfrage müsse die NATO nicht an Österreich richten, weil die westliche Allianz nicht im Krieg sei.

Der Sprecher bestätigte außerdem Medienberichte vom Montag, wonach ein französischer Militärkonvoi auf dem Weg nach Ungarn durch Wien gezogen sei. Es habe sich um 13 französische Militärfahrzeuge auf dem Weg nach Ungarn gehandelt, so Bauer. Der Transport habe bereits am Sonntag stattgefunden. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie entlang des Hietzinger Kais fahren.