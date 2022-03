Nehammers spenden 15.000 € für Kriegsopfer

Kanzler-Gattin Katharina Nehammer will ein Zeichen für Zusammenhalt setzen.

Wien/Kiew. Anlässlich des Weltfrauentags richtete Bundeskanzler-Ehefrau Katharina Nehammer via Facebook eine Nachricht „an eine ganz besondere Frau“: Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten. „Sie kämpft an der Seite ihres Mannes gegen einen Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist“, schreibt Nehammer.

Spende. Um die notleidenden Menschen in der Ukraine zu unterstützen, spenden die Nehammers deshalb 15.000 Euro an „Nachbar in Not“. Damit wolle sie ein Zeichen setzen, „größere Teile“ sollen bald noch folgen.