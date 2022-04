Nach dem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj ging es am Montag per Jet nach Moskau.

Moskau. Am Montag mit mehr als halbstündiger Verspätung war es dann soweit: Österreichs Kanzler Karl Nehammer traf Kriegsherr Wladimir Putin, jenen Putin der seit einem Monat einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Chance auf Frieden – oder nur ein PR-Termin?

Deutsche Reierung begrüßte die Reise

Absolution. Während EU-Politiker von „EU-Außenminister“ Josep Borell abwärts eher skeptisch auf die Reise reagierten – bekam Nehammer den Segen aus Berlin wenige Minuten vor dem Start des Gesprächs: Eine Regierungssprecherin begrüßte die Reise Nehammers.

Russische Medien haben Kanzler Tweet zensiert

Zensur. Viele befürchteten eine Ausschlachtung des Besuchs des ersten EU-Regierungschefs seit Kriegsbeginn durch den Kreml, nach dem Motto „Seht her, wir sind nicht isoliert!“. Dass russische Medien die Tweets Nehammers zensierte (und das Wort „Krieg“ strich), war kein gutes Omen.

Kein Covid-Test. Wie Olaf Scholz und Emmanuel Macron verweigerte Nehammer dann einen Covid-Test, auch er wollte dem russischen Geheimdienst seine DNA nicht hinterlassen.

Klartext in Residenz des russischen Präsidenten

4 Augen plus 2 Dolmetscher. Etwas nach 14.30 Uhr MEZ war es soweit: Putin begrüßte den Österreicher in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo – dort hatte er schon George W. Bush empfangen. Am Tisch saßen neben den beiden nur noch zwei Dolmetscher. Themen laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: Ukraine sowie die Zukunft der Gaslieferungen nach Österreich. Nehammer hatte versprochen, einen Hand¬shake zu vermeiden – und Klartext zu reden: Er werde „nicht moralisch neutral“ sein. „Reden heißt nicht, seine Position aufzugeben“, so Nehammer. Ob es Frieden gebe? Er habe sich „vorgenommen, alles dafür zu tun“. Nach rund 75 Minuten war das Gespräch dann vorbei.