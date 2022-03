Nawalny ruft Russen zur Fortsetzung der Proteste auf

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat die Russen zur Fortsetzung der Proteste gegen den Ukraine-Krieg aufgerufen.

"Die Demonstrationen gegen den Krieg dürfen nicht aufhören, wie auch immer die Umstände sein mögen", erklärte Nawalny am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Seiner Ansicht nach ist die öffentliche Meinung in Russland dabei, sich gegen den Krieg zu richten.

"Der Kreml kann diese Dynamik erkennen, daher seine Nervosität und verzweifelten Versuche, den Militäreinsatz so schnell wie möglich zu beenden", schrieb Nawalny weiter. Die Anti-Kriegs-Bewegung werden in der Gesellschaft weiter anwachsen.

In Russland gehen trotz des harten Vorgehens der Polizei seit Kriegsbeginn tausende Menschen aus Protest auf die Straße. Allein am Wochenende wurden nach Angaben von Aktivisten mehr als 5.000 Menschen festgenommen. Insgesamt sollen es seit Kriegsbeginn am 24. Februar über 13.500 Festnahmen gewesen sein.