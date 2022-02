Militärische Kommandozentrale auch in Kiew angegriffen

Präsidentenberater meldet zweite Welle von Raketenangriffen

In mehreren Städten der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums militärische Kommandozentralen angegriffen worden. Betroffen davon sei auch Kiew, sagt ein Beamter des Ministeriums am Donnerstag. Ein Reuters-Korrespondent hat zuvor von einer Explosion in der Hauptstadt berichtet.

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilte mit, die Ukraine werde von einer zweiten Welle von Raketenangriffen getroffen.