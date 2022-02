Macron empfängt Scholz und von der Leyen in Paris

Die Lage in der Ukraine soll das vorherrschende Thema sein.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Montagabend mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Vertretern der europäischen Industrie zum Arbeitsessen im Elysée treffen. Zuvor ist eine Videokonferenz mit zahlreichen internationalen Partnern geplant, an der Scholz und von der Leyen möglicherweise vom Elysée aus teilnehmen, teilte der Präsidentenpalast am Montag mit.

Um 17.30 wollten sich demnach die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, den USA, Kanada, Italien, Japan, Polen und Rumänien mit Vertretern der EU und der NATO zusammenschalten, um die Lage in der Ukraine zu besprechen