Kreml fordert mehr Substanz in Gesprächen mit Kiew

Russland hat neuerlich mehr Aktivität und Substanz in den Gesprächen mit der Ukraine über einen Waffenstillstand gefordert.

Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, sagte am Dienstag weiter, sein Land habe nicht die Absicht, die detaillierten Forderungen an die Ukraine publik zu machen. Der Kreml äußert sich seit Tagen unzufrieden mit der Art, wie die Ukraine mit dem Aggressor verhandelt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montagabend in einem Fernsehinterview seine Forderung nach direkten Gesprächen mit Kreml-Chef Wladimir Putin bekräftigt. Er forderte verbindliche Sicherheitsgarantien für sein Land und kündigte an, alle mit Russland erzielten Verhandlungen dem ukrainischen Volk zur Abstimmung vorlegen zu wollen.