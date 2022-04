Knapp 200 Kinder seit Beginn des Ukraine-Kriegs getötet

Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar wurden in der Ukraine 191 Kinder getötet und 349 weitere verletzt, so die ukrainische Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft starben in den letzten Tagen mehrere Kinder durch den Beschuss im Nordosten und Süden der Ukraine. Die verbrannten Leichen eines 16-jährigen Mädchens und eines 10-jährigen Jungen seien in den Dörfern Borodianka nordwestlich von Kiew und Koroliwka in der Westukraine gefunden worden, hieß es weiter. Auch in der nordöstlichen Stadt Charkiw seien Kinder unter den Opfern des Beschusses, hieß es . Ein 15-jähriges Mädchen wurde ebenfalls schwer verletzt, als eine Munition ein Wohnhaus in der südlichen Region Cherson traf.