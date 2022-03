China hofft auf baldiges Ende des Krieges

Der chinesische Außenminister fordert alle Beteiligten dazu auf, Ruhe zu bewahren und mehr zu tun, um eine Eskalation in der Ukraine zu vermeiden.

"Wir hoffen, dass die Kämpfe und der Krieg so schnell wie möglich aufhören", sagte Wang Yi laut Staatsender CCTV am Donnerstag in einem Videocall mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian. Das ist das erste Mal, dass China die Lage in der Ukraine als Krieg bezeichnet.

China weigert sich darüber hinaus offenbar, russische Fluggesellschaften mit Ersatzteilen für Flugzeuge zu versorgen. Das teilte die russische Flugsicherheitsbehörde Rosawiazia mit. Man werde versuchen, Ersatzteile aus anderen Ländern wie Indien oder der Türkei zu beschaffen, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax einen Sprecher der Behörde.