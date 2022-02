Tirol-Wahl

Es kam wie es befürchtet worden war: Die MFG setzt der machtgewohnten Tiroler ÖVP mehr als zu, die Verluste sind teilweise zweistellig.

Kopf einziehen, die Impfpflicht halbherzig beerdigen - und irgendwie durchtauchen? Diese Strategie der Tiroler ÖVP von Landeshauptmann Günther Platter im Umgang mit den Impfgegnern von MFG ist am Sonntag augenscheinlich gescheitert. Die Corona-Parteien räumte überall wo sie antrat, die regierenden Listen ab, die ja meistens der ÖVP angehören. Immerhin konnte Platter auch einige Siege einfahren, so verlor im Industrieort Wörgl die SPÖ den Ortschef an die ÖVP. Hier einige wichtige Gemeinden.

In Wattens verbuchte die ÖVP ein Minus von 31,37 %..

© oe24 ×

In Völs ging es für die ÖVP um 15,38% bergab.

© oe24 ×

In Kramsach im Tiroler Unterland etwa verlor die ÖVP 14,4 Prozentpunkte und kam nur noch auf 32,8 Prozent, die MFG kam auf 9,2.

© POLITIK-LIVE ×

In Rum nahe Innnsbruck lief es etwas anders, da war es die FPÖ, die an die MFG abgeben musste.

© POLITIK-LIVE ×

In Imst - die Bezirksstadt hat immerhin 10.000 Einwohner - stürzte die ÖVP um 10 Punkte ab, auch hier schaffte es die MFG in den Gemeinderat

© POLITIK-LIVE ×

Dasselbe Bild in Telfs: Wir für Telfs - Bürgermeister Christian Härting, eine ÖVP-nahe Liste, verlor - die MFG kam in den Gemeinderat.

© oe24 ×

Auch in Axams nahe Innsbruck konnte die MFG abräumen - die ÖVP verlor.

© oe24 ×

Platters Heimatgemeinde ist jetzt rot

Besonders bitter: In Platters Heimatgemeinde Zams hatte sogar die SPÖ die Nase vorne (siehe unten). Die in Tirol beschlossene Impfpflicht und zahlreiche ÖVP-Skandale der letzten Monate forderten ihren Tribut. Das bringt neben dem Landeshauptmann selbst nun auch die bundesweite Volkspartei in die Bredouille (siehe rechts).

Impfgegner-Partei MFG Wahlsieger des Abends

Antritt. Eine weitaus erfreulichere Wahl-Party feierten die Neulinge: Nach dem Wahlsieg bei den OÖ-Wahlen triumphierte die Impfgegner-Partei MFG nun auch in den Tiroler ¬Gemeinden. Sie schaffte in fast allen Gemeinderäten, in denen sie angetreten war, den Einzug. In Maria¬stein erreichte die MFG sogar 28 % (siehe unten).

Ergebnisse. „Ich glaube nicht, dass sie alles über den Haufen werfen werden“, ätzte der Tiroler ÖVP-Chef Platter noch bei seinem Gang zur Wahlurne über die Impfgegner. Ihre Ergebnisse, allen voran in den größeren Gemeinden, können sich aber sehen lassen.