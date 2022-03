Zadic wird im U-Ausschuss "gegrillt"

Der Streit zwischen mehreren Ermittlungsbehörden findet auch im ÖVP-Untersuchungsausschuss seine Fortsetzung.

. Als prominente Auskunftspersonen geladen sind Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sowie die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda. Einer von Zadics Vorgängern in ihrer Funktion, der ehemalige Höchstrichter Wolfgang Brandtstetter, und Ex-Innenminister Eckart Ratz sind für Donnerstag geladen.

Sowohl Zadic als auch Vrabl-Sanda haben bereits im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt - und das zum selben Thema: den Spannungen zwischen der WKStA und dem suspendierten Justizsektionschef Christian Pilnacek sowie dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Seitdem hat sich allerdings einiges im Justizstreit getan. So sind etwa Informationen aufgetaucht, wonach Pilnacek und Fuchs Korruptionsstaatsanwälte im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht observieren lassen wollten.

Bei der WKStA, lösten die - letztlich nicht umgesetzten - Pläne erwartungsgemäß Entsetzen aus. So wandte sich der Dienststellenausschuss, der einem Betriebsrat ähnelt, in einem offenen Brief an Justizministerin Zadic gegen Grenzüberschreitungen durch die Dienst- und Fachaufsicht. Möglichkeit dazu Stellung zu nehmen, wird die Justizministerin am Mittwoch als erste Auskunftsperson im U-Ausschuss haben. Aber auch der Ermittlungsstand bei diversen Causen wird die Abgeordneten wohl interessieren.

Auch WKStA-Leiterin Vrabl-Sanada selbst wird wohl zu den neuesten Entwicklungen in der Justiz befragt werden. Sie hatte als Reaktion auf die Chats von Pilnacek der zur Aufklärung der Causa Ibiza eingerichteten "Soko Tape" den Ermittlungsauftrag entzogen, da sie deren Leitung für befangen hält. Der Grund: Diese hätte die letztlich nicht stattgefundene Observation durchführen sollen. Schon Anfang Dezember 2020 hatte Vrabl-Sanda die Arbeit ihrer Behörde vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verteidigt.

Mit Wolfgang Brandstetter ist am Donnerstag ein ehemaliger ÖVP-Justizminister als erste Auskunftsperson am Wort. Er war nach der Veröffentlichung von Chats mit Pilnacek unter Druck geraten und zog sich als Konsequenz sogar als Verfassungsrichter zurück. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt. Er soll Pilnacek angestiftet haben, eine Hausdurchsuchung zu verraten, was Brandstetter bestreitet.

Ein weiterer Ex-Minister wird am Donnerstag als zweite Person befragt: Der frühere OGH-Präsident Ratz leitete kurzzeitig das Innenministerium "und hat sich durch seine Teilnahme an Medienterminen der ÖVP zum Themenbereich der Ermittlungen gegen Altkanzler (Sebastian, Anm.) Kurz Wahrnehmungen zum genannten Beweisthema erworben", heißt es im Ladungsverlangen der Opposition. Die ehemalige Kabinettschefin von Justizminister Clemens Jabloner ist am Donnerstag möglicherweise als dritte Auskunftsperson an der Reihe.