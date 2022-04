Justizministerin Zadic bekam aus den Handwerksbetrieben der Justizanstalten Stein und Suben Ostergeschenke überreicht.

Nicht nur die Justizministerin kann sich über die speziellen Geschenke aus dem Gefängnis freuen. Im Jailshop kann Jeder und Jede noch das passende Ostergeschenk abstauben.

Justizministerin Zadic ist ob der regionalen Geschenkideen begeistert. „Wer noch auf der Suche nach nachhaltigen und regionalen Geschenkideen für das Osterfest ist, wird in unserem Jailshop bestimmt fündig: Die diesjährige Osterselektion wurde von den Insassen der Justizanstalten Stein und Suben in feinster Handarbeit und unter Verwendung von Natur-Materialien produziert. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest im Kreise Ihrer Liebsten!“, so Zadic in einer Aussendung.

Neben dekorativen Osterfiguren beinhaltet das Angebot auch fein verarbeitete Holz- und Textilerzeugnisse oder Unikate wie aus Hufeisen gefertigte Eulen oder Osterhäschen. Die Produktion findet von den Insassen der Justizanstalten Stein und Suben statt.

Durch einen geregelten Tagesablauf und die Produktion erhoffen sich die Verantwortlichen eine erfolgreiche Resozialisierung von Straftätern.