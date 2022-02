Am Freitagabend schickte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die neue Corona-Öffnungsverordnung aus. Sie gilt ab Samstag.

Am Freitagabend war es fix – an Samstag kann wieder bis Mitternacht in der Gastro gegessen und getrunken werden. POLITIK LIVE liegt die brandaktuelle Öffnungsverordnung vor – sie gilt ab Samstag, dem 5. Februar. Sie wurde also sieben Stunden vor Inkrafttreten verschickt.

Zusammenkünfte leichter möglich

Abgesehen von der Gastro werden auch die Regeln für Zusammenkünfte geändert: Die Personengrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze wird von 25 auf 50 Personen erhöht. Dies betrifft auch die außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit sowie betreute Ferienlager.

2G+ und Booster+ Settings werden generell abgeschafft – bei Veranstaltungen gilt nur noch 2G und FFP2-Pflicht.

Das ist die Verordnung von Minister Mückstein.