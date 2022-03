VdB: Energieunabhängigkeit jetzt brennender denn je

"Angesichts der Ukraine-Krise ist das Thema Energieunabhängigkeit brennender denn je", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seinem Besuch im EUREF-Campus in Berlin Donnerstagmittag.

"Die Zeit hat schon vor der Ukraine-Krise gedrängt. Jetzt drängt sie umso mehr", sagte Van der Bellen zur APA. "Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden."

Vom EUREF-Campus zeigte sich der Bundespräsident sehr beeindruckt. "Am EUREF sieht man, dass heute schon ein ganzes Stadtviertel vollkommen energieautark sein kann, also ohne Energiezufuhr von außen auskommt."

Der EUREF-Campus ist ein neues Stadtquartier, das schon seit 2014 die Klimaziele der deutschen Regierung für 2045 erfüllt. Auf 5,5 Hektar befinden sich mehr als 150 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit den Schwerpunkten Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Der Standort gilt europaweit als einzigartiges "Reallabor der Energiewende".

"Wir wissen schon so viel darüber, wie wir die Klimakrise mit dem Einsatz erneuerbarer Energien und mehr Energieeffizienz bekämpfen können. Wir wissen also schon, wie es geht, wir müssen es nur tun!" Am Beispiel des Campus meinte Van der Bellen: "Der Mut zur Umsetzung im großen Stil hat mich wirklich begeistert."

Am Rande des Besuches äußerte sich Van der Bellen nochmals zum Ukraine-Krieg: "Die Ukraine-Krise hat - wie auch die COVID-Krise - gezeigt, wie stark wir sind, wenn wir als Europäische Union zusammenarbeiten. Mit raschen und harten Sanktionen hat die EU Entschlossenheit und Zusammenhalt wie noch nie bewiesen. Wir werden alles dafür tun, um das Töten zu beenden. Wir werden alles für den Frieden tun."