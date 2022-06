Van der Bellen startet Soft- Wahlkampf

Im Sommer legt es der amtierende Bundespräsident betont locker an.

Dachstein. Bei sommerlichen Temperaturen sind harte Wahlkämpfe meist nicht sehr beliebt. Das weiß auch das Kampagnenteam von Alexander Van der Bellen. Daher startet der amtierende Bundespräsident – und formal derzeit einziger Kandidat – seinen Wahlkampf für die Wiederwahl betont soft.

VdB-Kampagne wartet auf blauen Kandidaten

Am Wochenende ging er etwa mit Einheimischen am Dachstein wandern. Davor wurde er in der steirischen Ramsau für 40 Jahre Mitgliedschaft im Alpenverein ausgezeichnet. Mit der Wanderung signalisiert der 78-Jährige freilich auch dezent, dass er topfit sei.

Derzeit führt Van der Bellen – er wird von SPÖ, Neos und Grünen unterstützt, die ÖVP verzichtet auf einen Kandidaten – in Umfragen haushoch. Er wartet noch auf die Nominierung des FP-Kandidaten. Dann wird aus einem Soft-Wahlkampf wohl ein harter. Die Blauen suchen aber noch nach einem Gegenkandidaten.