Türkises Schweigen zu Job von Ex-Bild-Chef

Eisernes Schweigen aus Kanzleramt und ÖVP zur Rolle von Kai Diekmann.

Wien. Der Ex-Bild-Chef war einer der wichtigsten Vermittler in der Reise des Bundeskanzlers Karl Nehammer nach Moskau, ÖSTERREICH berichtete.

Stille. Wie und ob der Chef der PR-Beratung „Story Machine“ für den Kanzler tätig ist, will man in seinem Büro nicht beantworten. Eine Neos-Anfrage an das Kanzleramt wurde dementsprechend abgeschmettert. Es gäbe keine Aufträge im Sinne der Fragestellung, heißt es darin zu Diekmann.

Vertrag. ÖSTERREICH fragte bei der ÖVP-Bundespartei direkt nach: „ Es besteht ein Beratungsvertrag mit Story Machine“, so ein Sprecher. Inwieweit der Ex-Bild-Chef allerdings selbst beratend tätig wird, will man nicht kommentieren. Klar ist bisland nur, dass Ex-Merkel-Sprecher Georg Streiter die VP im U-Ausschuss berät.