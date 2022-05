Totschnig wird angelobt - Köstinger kann zurücktreten

Der Strolz-Sager "Elli, es ist aus" wird am Mittwoch Wirklichkeit: Nachdem ihr Nachfolger Norbert Totschnig Corona überstanden hat, kann Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsministerin zurücktreten.

Köstinger hatte schon Ende 2021 mit einem Instagram-Posting für Spekulationen gesorgt. dass sie bald gehen wird als sie eine Tasse mit der Aufschrift "Einen Sch... muss ich" in die Kamera hielt.

Köstingers Posting, das später gelöscht wurde.

Nun, am Mittwoch ist es soweit: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird jhren Nachfolger Norbert Totschnig um 9 Uhr in der Hofburg empfangen und zum Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ernennen und angeloben, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit. Damit geht sich auch die Präsentation im Nationalrat gerade noch aus. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden in der unmittelbar danach stattfindenden Parlamentssitzung Erklärungen zur Regierungsumbildung abgeben und die neuen Minister und Staatssekretäre den Abgeordneten vorstellen.Köstinger wird in die Privatwirtschaft wechseln, wie sie betont, ließ aber das Unternehmen, bei dem sie anheuert, offen.