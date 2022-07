Sommer-Pläne unserer Spitzenpolitiker

Heimaturlaub in Österreich steht hoch im Kurs, auch Italien, Kroatien & Co. beliebt.

Wien. Im Osten Österreichs haben die Sommerferien für die Schüler schon begonnen - am Wochenende ziehen die Politiker nach (siehe unten).

Orte. Ein Großteil der Spitzenpolitker urlaubt auch heuer wieder im eigenen Land: Familienministern Susanne Raab verbringt den ersten Urlaub mit Kind in Salzburg, Umweltministerin Leonore Gewessler wird beim Kärntner Weißensee Wandern gehen. Auch Sozialminister Johannes Rauch will in seiner Vorarlberger Heimat zumindest ein paar Tage ausspannen.

VdB nimmt sich Woche Auszeit vom Wahlkampf

VdB-Urlaub. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich im Sommer ebenfalls eine Woche Wahlkampf-Auszeit gönnen - er hofft auf erholsame Tage in den Bergen oder am See in Österreich.

Ausland. Justizministerin Alma Zadic zieht es in den Süden Kroatiens, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fährt nach der Alm nach Italien. Außenminister Alexander Schallenberg plant eine Strandreise, über den Ort muss noch der Famlienrat tagen.

Familie. Bundeskanzler Karl Nehammer wird für ein paar Tage am Wörthersee entspannen - seine Familie ist schon dort. Danach soll es wie jedes Jahr noch ans Meer gehen

Sommer-Tour. Allzulang können zumindest die türkisen Regierungsmitglieder ohnehin nicht weg: Sie müssen eine Vielzahl an Veranstaltungen im Zuge der türkisen Sommer-Tour in Österreich abspulen.