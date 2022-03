So süß ist das Pendler-Zuckerl

Pendler sind die Gewinner des Entlastungspakets– es winkt ordentlich Geld.

Wien. Auch zu Mitte der Woche verebbt die Kritik am Teuerungspaket der Regierung nicht — vor allem SPÖ und FPÖ forderten eine noch größere Entlastung als „Gegengift“ zu den hohen Energie-Kosten. Nun, das gilt nicht für die Pendler – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat für sie ein 400 Millionen Euro schweres Zuckerl parat – und das ist süß: Das Finanzministerium übermittelte ÖSTERREICH einige Beispiele: Eine Familie (gemeinsames Einkommen 5.000 Euro brutto) die Anrecht auf das große Pendelrpauschale hat (also aufs Auto angewiesen ist) kann heuer und im nächsten Jahr immerhin 1.577 Euro lukrieren.

© Politik-Live

Das kleine Pauschale (hier ist eine Öffi-Benützung zumutbar) steigt in diesem Fall um 1.221 Euro. Auch spannend: Von den 400 Mio, fließen 265 in die ÖVP-regierten Länder Nieder- und Oberösterreich sowie in die Steiermark. Am meisten bekommt im Schnitt übrigens ein steirische Pendler (448 Euro) gefolgt von Burgenländern (402) und NÖ (301).

© Politik-Live

Brunner entlastet auch die Wirtschaft: Ein Hotel mit einem Stromverbrauch von 800.000 kw/h sowie 154.000 m3 Gas erspart sich knapp 20.000 Euro.