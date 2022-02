Heuer wurden 183.000 Kinder positiv getestet — Bildungsminister Martin Polaschek wollte trotzdem Lockerungen verkünden.

Die Regierung will am 5. März de facto alle wichtigen Corona-Regeln aufheben – nur die Maskenpflicht in Supermärkten und Öffis wird bleiben. Und auch in den Schulen soll weiter geöffnet werden – ab Montag müssen die Masken nach der Volksschule auch in Unter- und Oberstufen nicht mehr am Sitzplatz getragen werden­.



Und in der ORF-Pressestunde wollte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) weitere Öffnungen verkünden – doch das scheiterte an seiner Corona-Erkrankung. Polaschek ist am Samstag positiv getestet worden. Dem Vernehmen nach sollen am 5. März zuerst das generelle Masken-Aus in den Volksschulen kommen. Dabei sind die Infektionszahlen in den Schulen hoch:

Das ist die Erkrankungslage in den Schulen

Derzeit sind 47.000 Kinder aktiv erkrankt