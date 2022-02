Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat sich jetzt für eine vergleichsweise kleinen Fehler groß entschuldigt.

Gut, der Spott war groß, als Margarete Schramböck vor einer EU-Konferenz Afrika nur als Land bezeichnete. "Hier bin ich überzeugt, dass es in Europa Zeit ist aufzuwachen und hier tätig zu werden. Afrika ist nicht nur ein Land, aus dem Flüchtlinge kommen. Das ist oft das Bild, das hier in Europa verbreitet wird. Sondern es ist ein Land voller Chancen, voller junger Menschen, die hoch digitalisiert sind", so die Ministerin vor einigen Tagen. Einige Hobby-Geografen belehrten Schramböck. dass sie keine Ahnung habe und Afrika ein Kontinent sei - das wars dann aber auch schon.

Was für ein schönes Land!

Am Dienstag machte dann Schramböck selbst die Geschichte größer als sie ist: In einem neuen Video entschuldigte sie sich für den Versprecher Schramböck "bei allen Geografen!: "In dem Moment habe ich an die Wochen gedacht, die ich in Afrika verbrachte habe und habe gedacht. "Was für ein schönes Land!". Aber sie wisse natürlich, dass Afrika ein Kontinent sei. Das wird Afrika aber freuen.

© Twitter ×

Schramböcks Video