Schallenberg reist nach Serbien und in den Kosovo

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag auf den Westbalkan.

In Serbien trifft er Präsident Aleksandar Vucic, Regierungschefin Ana Brnabic und Außenminister Nikola Selakovic. Im benachbarten Kosovo sind tags darauf Gespräche mit Präsidentin Vjosa Osmani, Premier Albin Kurti und Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz geplant. Österreich setzt sich seit langem für Fortschritte in der EU-Annäherung aller Westbalkan-Staaten ein.

In einem in der EU verbreiteten informellen Diskussionspapier schlugen Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) einen Stufenplan vor, nach dem Kandidatenländer schrittweise in einzelne Politikbereiche integriert werden sollen. Besonders seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird befürchtet, dass Russland seinen Einfluss in der Region weiter ausbauen und dadurch die Region destabilisieren könnte. Besonders eng sind die Beziehungen Moskaus zu EU-Beitrittskandidat Serbien, das sich daher auch weigert, die EU-Sanktionen gegen Russland mitzutragen.

In den Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen zur einstigen serbischen Provinz Kosovo, dessen Unabhängigkeit Belgrad nach wie vor nicht anerkennen will, ist weiterhin kein Durchbruch in Sicht. Der überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 nach einer NATO-Intervention zur Beendigung des Krieges von Serbien losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt. Auch fünf EU-Mitgliedsländer - Spanien, Griechenland, die Slowakei, Rumänien und Zypern - erkennen den jüngsten Staat Europas nicht an. Schallenberg wird auf seiner Reise das österreichische Bundesheer-Kontingent der KFOR-Friedensmission im Kosovo besuchen.

Der kosovarische Parlamentspräsident Glauk Konjufca hatte sich kürzlich in einem APA-Interview in Wien dafür ausgesprochen, alle sechs EU-Anwärter des Westbalkans auf einmal in die Union aufzunehmen, um nationale Blockaden zu verhindern. Zum österreichischen Westbalkan-Papier äußerte er sich zurückhaltend und warnte davor, die EU-Perspektive der Region infrage zu stellen.