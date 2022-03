Schallenberg beim Antalya Diplomacy Forum

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist von Freitag bis Sonntag in die türkische Stadt Antalya zum Antalya Diplomacy Forum (ADF), wie das Außenministerium bekannt gab.

Hauptthema der Gespräche wird demnach der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Das ADF versteht sich als Plattform für einen breiten Austausch zu globalen und regionalen Themen für Teilnehmer aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Medien, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Laut den Veranstaltern nehmen 19 Staats- und Regierungschefs, über 60 Außenminister, 13 andere Fachminister, 44 Repräsentanten internationaler Organisationen und auch eine Vielzahl an früheren Staats- und Regierungschefs sowie Ministern an dem Forum teil. Darunter sind laut der Webseite der Veranstaltung etwa NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, EU-Nachbarschaftskommissar Olivér Várhelyi, OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid, UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi oder der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt.

Schallenberg wird laut Mitteilung am Rande des Forums eine Vielzahl bilateraler Treffen absolvieren, so zum Beispiel mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Es sei dies das dritte bilaterale Treffen der beiden Außenminister. Neben dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den bilateralen Beziehungen werden auch die Armenien-Türkei-Gespräche, die in Wien stattfinden, thematisiert werden.

Weitere bilaterale Gespräche Schallenbergs sind mit dem palästinensischen Außenminister Riad Malki, dem Außenminister von Nordmazedonien, Bujar Osmani, dem EU-Sonderbeauftragten für den Belgrad-Prishtina-Dialog, Miroslav Lajcak, dem Außenminister von Bangladesch, Abdul Momen, und mit dem Außenminister des Libanon, Abdallah Bouhabib geplant. Schallenberg hatte erst im Jänner Beirut besucht. Der Außenminister wird auch an einem Panel zum Nahen Osten teilnehmen.