Die Lockerungen gehen weiter - jetzt profitieren körpernahe Dienstleister, auch bei Veranstaltungen gibt es neue Freiheiten.

Neue Lockerungen durch die Regierung, Kanzler Karl Nehammer verkündete am Dienstag neue Lockerungen - es profitieren körpernahe Dienstleister. Und das öffnet ab 12. 2.:

Allgemeiner Handel: 2G entfällt, nur noch FFP2-Pflicht,

Gleiches gilt für Museen, Kunsthallen, Bibliotheken etc. (2G entfällt, nur noch FFP2-Pflicht)

NEU: 3G und FFP2-Maske bei körpernahen Dienstleistungen (2G entfällt),

Wegfall der Personenobergrenzen bei Veranstaltungen (2G bleibt) FFP2-Pflicht indoor und outdoor bleibt,

Nachtgastronomie weiterhin nicht möglich,

Sperrstunde bleibt bei 24 Uhr,

Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze über 50 Personen sind nur erlaubt, wenn es ein Konsumationsverbot gibt dh. die FFP2-Maske durchgehend getragen wird.

Dass die Omikron-Welle jetzt voll läuft, ist für Nehammer kein Widerspruch: "Wir halten, was wir versprochen haben. Die nächsten Öffnungsschritte finden ab 12. Februar statt. Sie bringen wesentliche Erleichterungen, die der epidemiologischen Lage angemessen sind. Alle Daten und Zahlen der letzten Wochen zeigen uns: Omikron stellt im Gegensatz zu vorherigen Corona-Wellen derzeit keine akute Bedrohung für unser Gesundheitssystem dar. Die Entwicklung auf Normal- und Intensivstationen ist stabil und ist keine Überforderung der medizinischen Kapazitäten. An all jene, die gerade die Semesterferien mit ihren Kindern für Freizeitaktivitäten nutzen, richte ich dennoch einen Appell zur Vorsicht: Tragen Sie Ihre FFP2-Maske nicht nur dort, wo sie ohnehin vorgeschrieben ist, sondern auch dann, wenn Sie unter vielen Menschen sind. Und falls Sie es noch nicht getan haben: Lassen Sie sich impfen!“