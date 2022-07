Radikal: Klimarat für Tempo 90

Seit Jänner arbeiteten 100 zufällig ausgewählte Bürger an den Klima-Maßnahmen.

Wien. Österreich will bis 2040 die Klimaneutralität erreichen. Den möglichen Fahrplan dazu erarbeiteten die Bürger gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Beirat. Am Montag präsentierte der Klimarat schließlich die möglichen Maßnahmen:

Empfehlungen. Die Härte der insgesamt 90 Empfehlungen hat es in sich: Für Bundes- und Landstraßen soll ein Tempo-Limit von 90 km/h gelten. Auch im Ortsgebiet will man die Autofahrer sekkieren: Auf Hauptstraßen soll es bei 50 bleiben, in Nebenstraßen soll der 30er verpflichtend werden.

Gewessler rudert schon bei Übergabe zurück

Übergabe. Der Bericht wurde an Umweltministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher überreicht. Der Rat hofft nun, dass so viele ihrer Empfehlungen wie möglich von der Bundesregierung auch tatsächlich umgesetzt werden.

Rückzug. Angesichts der radikalen Forderungen wurde es aber selbst Gewessler zu bunt. „Ich kann nicht versprechen, dass wir alles umsetzen werden können“, ruderte sie schon im Zuge der Übergabe der Empfehlungen zurück.