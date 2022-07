Plakolm bei Jugendkonferenz in Prag

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat am Montag am Eröffnungspanel der dreitägigen EU-Jugendkonferenz teilgenommen.

Österreich sei als einziger Staat eingeladen worden, berichtete eine Sprecherin. Plakolm sprach über das Buddy-Programm für junge Menschen aus der Ukraine und lobte die Leistungen von Vereinen und Organisationen in diesem Zusammenhang.

"Vereine und Organisationen leisten in Österreich sehr viel für das Zusammenleben und die Gesellschaft an sich", sagte Plakolm. "So war es für uns auch klar, dass wir junge Menschen, die aus der Ukraine vertrieben wurden, ins Ehrenamt und damit mitten in die Gesellschaft holen wollen." Die Staatssekretärin sprach auch über das Wahlrecht ab 16 Jahren, das vor 15 Jahren eingeführt wurde. "Jede Entscheidung, die getroffen wird, ist Jugendpolitik, weil wir Jungen am längsten mit diesen Entscheidungen leben müssen. Daher macht es auch Sinn, dass junge Menschen mitreden", so Plakolm, die auch mit ihrem tschechischen Amtskollegen, Bildungs-, Jugend und Sportminister Vladimír Balaš zu einem bilateralen Gespräch zusammentraf.